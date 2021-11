Décalage horaire : si vous voulez surmonter les effets du jet-lag, la start-up Gowwiz a la solution

Pour se voir proposer un programme sur mesure par l'application, l'utilisateur doit fournir diverses informations. D'abord, il doit indiquer à l'outil l'heure du coucher, celle du lever et la qualité de son sommeil avec honnêteté. Il doit ensuite préciser ses dates et heures de voyage, et Gowwiz lui délivre, en retour, un programme personnalisé avec les moments idéaux d'exposition à la lumière, l'heure conseillée pour faire la sieste, mais aussi celles des repas et du sommeil.