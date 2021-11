Recalbox 8 se montre en bêta : quoi de neuf pour l'un des meilleurs OS rétrogaming ?

Les « vieux ordinateurs » ont toujours eu une place de choix sur Recalbox, et la version 8 vient ajouter l'émulateur Hatari, bien plus riche que le core utilisé précédemment. Les développeurs en ont profité pour ajouter un nouveau système de gestion des BIOS pour tous les modèles de la gamme, depuis les Atari ST/STE jusqu'aux TT et autres Falcon.