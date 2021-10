Raspberry lance son Pi Zero 2 W : toujours aussi compact, toujours bon marché, mais bien plus puissant

La fondation Raspberry Pi souligne que « presque tous les boîtiers et accessoires conçus pour le Zero doivent fonctionner parfaitement avec la nouvelle carte, notamment notre propre boîtier et nos câbles » avant de préciser que le Zero 2 W est déjà disponible au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Amérique du Nord pour 13,5 livres, 15 dollars et 16,5 euros.