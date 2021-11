Le crypto-wallet Phantom a atteint le million d'utilisateurs, 6 mois après son lancement

Solana, longtemps considérée comme la petite sœur discrète du bitcoin et de l’ethereum, dispose d’une blockchain solide dont les transactions sont réputées rapides et moins coûteuses. Alors que l’actif valait 1 euros début 2021, il dépasse aujourd’hui la barre des 200 €. Le système Solana est le second système le plus populaire en matière de vente NFT, et il représente un vivier pour des applications décentralisées et des éditeurs de jeux comme Faraway. Ces technologies, appuyées par une communauté grandissante, n’en sont qu’à leurs débuts. À surveiller de très près, donc.