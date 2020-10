Metamask, le portefeuille Ethereum, dépasse le million d'utilisateurs

Avec le temps, le portefeuille Metamask a gagné en stabilité et a offert de plus en plus de fonctions : la possibilité de jongler entre les réseaux de test Ethereum, ajouter des comptes provenant d’un autre portefeuille, voir ses Jetons Non-Fongibles ou encore pouvoir envoyer des actifs grâce à un identifiant décentralisé.

En 2019, le nombre d’utilisateurs mensuels de Metamask était de 264 000, avant que le portefeuille ne passe la barre des 500 000 courant juillet, pour ensuite dépasser le million fin septembre.