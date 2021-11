Decathlon se lance dans le vélo cargo électrique

Vendu 2 700 euros, le Vélocargo Longtail R500Elec affiche un prix très attractif pour une fiche technique louable. Il mesure 220 cm de long et peut transporter deux enfants et un adulte ou de la marchandise pour une charge maximale de 170 kilos (masse du vélo non comprise), dont 10 kilos sur son panier avant et 80 kilos sur son porte-bagages arrière. Il sera un peu plus encombrant que ce qu’il y a déjà sur le marché et donc un poil moins facile à garer.