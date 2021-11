Marvel Studios annonce cinq nouvelles séries lors du Disney+ Day

La Maison des Idées est revenue rapidement sur des projets déjà annoncées comme Ironheart, Secret Invasion, She Hulk, Moon Knight ou encore Mrs. Marvel puis a enchainé les nouvelles annonces.

Au programme dans les prochains mois nous retrouverons un spin-off de Wandavision baptisé Agatha : House of Harkness et centrée sur la maléfique sorcière. Ont été également présentés Echo qui sera une série dérivée d'Hawkeye diffusé à la fin de ce mois de novembre, la série animée Spider-Man : Freshman Year et Marvel Zombies, qui ravira les fans de What If , dont la saison 2 a d'ailleurs été confirmée durant l'évènement.