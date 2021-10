Hawkeye : la série de Disney+ s'offre un nouveau trailer prometteur

Voilà une chronique que j'ai hésitée à écrire : l'objectif du Veilleur d'écran[s] est de conseiller de bonnes, voire très bonnes séries, or Lucifer m'a autant émerveillé et diverti qu'elle m'a fait rouler des yeux d'ennui et de déception. À l'instar du personnage principal incarné par Tom Ellis, cet article possède donc deux visages.