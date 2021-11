Subaru dévoile son tout premier SUV électrique, le Subaru Solterra

Les différents teasings du Solterra ne laissaient pas vraiment de place aux doutes quant à son lien de parenté avec le Toyota bZ4X. Leur design est donc très similaire.

La calandre, légèrement plus expressive, diffère du modèle de Toyota. À l'arrière, Subaru reprend sa signature caractéristique en C pour ses feux à LED. Long de 4 690 mm, large de 1 860 mm, et haut 1 650 mm, le gabarit reste identique à celui de son jumeau. Des rappels qui se poursuivent à l'intérieur avec un habitacle tout aussi similaire au bZ4X, à l'exception du volant yoke qui ne sera pas repris par Subaru.