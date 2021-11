Facebook et Insta abandonnent profil racial et convictions politiques dans leur ciblage pub

Ce ne sera plus possible dans certains cas à partir du 19 janvier 2022, avec la suppression des catégories concernant des causes, organisations et personnalités publiques liées à des sujets considérés comme sensibles, comme l'orientation sexuelle, la santé, la religion ou la politique. Graham Mudd donne comme exemples de catégories supprimées des sujets comme « fêtes juives », « journée mondiale du diabète » ou « culture LGBT ». Le vice-président souligne que les options de ciblage supprimées reposaient sur les interactions des utilisateurs avec les contenus présents sur la plateforme, et non pas leurs caractéristiques physiques ou leurs attributs personnels.