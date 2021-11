Samsung Odissey G7 : le moniteur gaming QLED 37 pouces de nouveau en promo 🔥

Quel est l'intérêt d'opter pour un écran incurvé, d'autant plus avec une courbure de 1000R. La réponse peut ne pas sembler évidente de prime abord, mais c'est un vrai confort pour les yeux. Le but de ces écrans est de proposer une courbure qui épouse la forme du globe oculaire. Ainsi on fait moins de mouvements pour passer d'un coin à un autre. Et du coup on se fatigue beaucoup moins à l'utiliser.

Le Odyssey G7 pr√©sente une courbure de 1000R et est donc extr√™mement confortable √† l'utilisation. Il n'en reste pas moins tr√®s grand puisque sa diagonale est de 27" avec une r√©solution de ‚Äé2560 x 1440 Pixels. Sa fr√©quence de rafra√ģchissement est elle aussi faite pour vous soulager : 240 Hz. La fluidit√© est donc √©norme, et si vous faites du gaming vous n'allez louper aucun mouvement de l'adversaire.

En plus de √ßa l'√©cran est compatible avec les deux technologies : FreeSync et G-Sync. Ainsi si vous avez une carte graphique NVidia ou AMD, vous allez pouvoir en profiter pleinement. Et vous allez pouvoir la brancher comme vous voulez gr√Ęce aux 2 DisplayPort 1.4, au port HDMI 2.0, les 2 USB 3.1. Sans oublier la petite prise casque pour jouer tranquillement.