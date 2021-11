iPad Air 2020 : Amazon casse le prix de la célèbre tablette Apple juste avant le Black Friday

L'iPad Air 4ème génération qui est présenté ici est donc une tablette tactile fonctionnant sous iOS avec 64 Go de RAM. Il a la particularité de pouvoir fonctionner aussi bien en WiFi, de façon classique, qu'avec une carte sim et donc en cellular. Ainsi, si vous possédez une carte sim en rab ou que vous souscriviez un abonnement supplémentaire, vous pouvez vous en servir en 4G.

Vous aurez donc là un bel écran de 10,9 pouces avec une résolution de 2360 x 1640 pixels et capable de prendre des photos avec une résolution de 12 Mpx. L'iPad fonctionne avec une puce A14 Bionic et il est compatible avec l'Apple Pencil de 2nd génération.

Il s'agit d'un appareil vraiment solide qui, couplé à un clavier, peut vraiment faire office d'ordinateur portable grâce à toutes les apps et possibilités qu'il offre. Pour l'autonomie, vous pouvez compter sur 10h en mode WiFi et 9h en mode cellulaire avec un usage classique mêlant navigation et visionnage de vidéos.