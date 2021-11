La France et l'Italie vont construire des vertiports pour taxi aérien eVTOL

Alors que certains aéroports sont relativement éloignés des villes qu'ils desservent et impactent moins la circulation (péri)urbaine, à l'image du Franz-Josef-Strauss situé à 28 km au nord de Munich (Allemagne), NCA est tout simplement collé à la ville de Nice. En conséquence, ces quatre structures françaises et italiennes sont parvenues à un accord afin de proposer, en plus des services déjà existants, un vertiport. À terme, l'ambition est de permettre à celles et ceux qui le voudraient d'employer la mobilité aérienne urbaine (MAU) pour se rendre à l'aéroport ou le quitter.