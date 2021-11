Pour Halloween, l'État de New York interdit les costumes de Squid Game dans les écoles

C’est le cas du district scolaire de Fayetteville-Manlius, situé dans le nord de l'État de New York et regroupant six écoles dont trois élémentaires. Le surintendant du district, Craig Tice, a envoyé un e-mail aux parents d'élèves pour annoncer l’interdiction de porter des déguisements à l’effigie des personnages de Squid Game dans leurs établissements. Une décision motivée par le message de la série, considéré comme violent et inapproprié pour les enfants, qui pourrait conduire à des dérives. Les écoles en question ont observé que la série s’était invitée dans les cours de récréation où plusieurs élèves ont été surpris en train de reproduire les jeux vus dans cette fiction, pourtant destinée à un public adulte de 16 ans et plus.