Netflix : une fuite visant Squid Game montre comment la plateforme évalue ses contenus

Mais le média Bloomberg semble s'être procuré des documents internes à Netflix qui viennent apporter quelques précisions. Tout d'abord, 89% des spectateurs qui ont commencé la série en ont regardé au moins 75 minutes, soit plus d'un épisode. De plus, 87 millions de personnes (soit 66%) auraient terminé le show dans les 23 jours suivant sa sortie. Et pour les amateurs de gros nombres, la série coréenne aurait été regardée pendant 1,4 milliard d'heures au total.