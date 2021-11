L'ultrabook Dell XPS 13" est au meilleur prix en ce moment (400€ de réduction)

Idéal pour un usage personnel ou professionnel, le Dell XPS 9305 disponible dans un coloris argenté est un PC portable qui est doté d'un écran tactile de 13 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels et d'un clavier rétro-éclairé de type AZERTY.

Concernant ses autres caractéristiques, l'ordinateur embarque le processeur Intel Core i7-1165G7 EVO, la carte graphique Intel Iris Xe, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne de 512 Go en SSD et le système d'exploitation Windows 10. À propos de l'OS, il est possible de migrer vers le tout récent Windows 11.