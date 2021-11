Cybermalveillance.gouv.fr : au secours des victimes de piratage

La troisième mission consiste à observer la menace et le risque numérique, déjà pour alimenter en temps réel et optimiser notre parcours d'assistance victime, et à terme pour monter l'Observatoire national du risque numérique d'ici 2022. Il permettra, nous l'espérons, de remonter des événements consolidés et complets, qui couvrent l'intégralité du spectre des cyber malveillances sur le territoire, pour mieux orienter les politiques publiques dans ce domaine.