Visual Studio Code est désormais utilisable directement dans un navigateur

Grâce à l'API File System Access, supportée par Edge et Chrome , les navigateurs peuvent accéder aux fichiers et dossiers locaux, ainsi qu'enregistrer les modifications réalisées. Pour les navigateurs qui ne sont pas encore compatibles, la tâche est plus ardue. Il ne sera possible que d'uploader un fichier à la fois et pour conserver une modification, il faudra de nouveau télécharger le fichier dans sa version modifiée. Vous pourrez également modifier et accéder à des fichiers ou dossiers présents dans un répertoire GitHub.