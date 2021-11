Guerre de l'information : le ministère des Armées se dote d'une "doctrine de lutte informatique d’influence"

Il faut avoir conscience que le lieu d'action de la L2I est vaste. Elle recouvre toute la couche informationnelle du cyberespace, qui comprend aussi bien les équipements et systèmes informatiques (couche physique) que les données numériques, les logiciels, les outils de traitement - gestion - administration (couche logique) et les informations et interactions sociales, globalement l'identité numérique (couche cognitive ou sémantique).