Métal Hurlant : le retour de la légende

Demandez à n’importe quel membre de la génération X amateur de bande-dessinée : Métal Hurlant a marqué le monde de la science-fiction en France, porté par de nombreux auteurs et autrices iconiques. Philippe Druillet, Moebius, Gotlib, Jacques Tardi, Enki Bilal ou encore Nicole Claveloux sont passés dans ses colonnes, et la revue a même été déclinée dans une version américaine : Heavy Metal.



Arrêtée en 1987, et subrepticement republiée entre 2002 et 2004, on aurait pu croire le temps de Métal Hurlant révolu… C'était sans compter sur l'équipe de rédaction menée par Vincent Bernière (déjà à l’origine du retour des Cahiers de la bande dessinée), qui a décidé de ressusciter le géant. Au programme, comme au bon vieux temps, des interviews et des articles sur des sujets d’anticipation, et bien sûr… de la BD !