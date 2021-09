Big Girls : des femmes géantes au secours de l'Humanité

Big Girls est un comics sombre, au sens propre pour ces choix de couleurs, comme au figuré pour les thématiques qui y sont abordées. Pourtant, c’est une lecture qui n’a rien de déprimant. Jason Howard, qui signe ici son premier scénario, a su glisser de subtiles petites touches d’humour ça et là pour rendre la lecture plus légère sans verser dans l’absurde. Le reste du temps, on est pris par l’action et les découvertes sur ce mystérieux virus. C’est l’avantage des one-shot : le récit est bourré de réponses et ne nous laisse pas sur le carreau à la fin.



On perçoit quand même qu'il s'agit d'une première création : certains éléments manquent de précision, notamment les scènes d’action encore un peu embrouillées. Pas de quoi nous détourner du récit cela dit, et Big Girls reste un comics très divertissant et plutôt malin.