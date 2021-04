Bots : deux robots et un couffin

Comme dit en introduction, le récit de Bots se veut humoristique. Et ce, même si l’histoire se déroule dans un monde où les humains ont tous disparu, supposant que des choses tragiques ont eu lieu par le passé.

L'humour de Bots vient avant tout des dialogues et des jeux de mots : Aurélien Ducoudray fait appel au monde de la technologie pour imaginer ses expressions, choisir ses noms propres… Même son de cloche du côté des dessins, truffés de références à Futurama, Star Wars, aux consoles de notre enfance…



En fonction du lecteur, ces références et ces jeux de mots seront soit un point fort, soit un point faible. En effet, elles sont si nombreuses qu’elles peuvent parfois nous détourner du récit, et peuvent parfois sembler être « enfoncées au marteau et au burin ». C’est le principal reproche qu’on peut faire à Bots, dont l’histoire est captivante et le dessin très agréable à l'œil.