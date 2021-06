La revue Métal Hurlant est de retour : rencontre avec Vincent Bernière, son nouveau rédacteur en chef

Sur la page KissKissBankBank du projet , on peut déjà découvrir quelques pitchs : Mathieu Bablet racontera l’ultime rave party dans Les Premiers Pionniers, et Ugo Bienvenu nous emmènera à la rencontre d’un couple dont l’homme se lamente tandis que sa femme le trompe avec un robot humanoïde dans HOP. Brian Michael Bendis et Edgar Jacob, eux, raconteront l’histoire d’un père au milieu du désert faisant revenir sa fille sous forme d’hologramme, dans Clean and Clear.