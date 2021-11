What If…? : de l'anthologie et de l'animation pour un résultat qui fait des Marvel

What If…? est, en somme, un divertissement efficace qui s'amuse un peu comme un enfant qui s'invente des histoires avec des jouets. Les choix de l'animation et du format 30 minutes étaient les bons, et il ne reste plus qu'à espérer qu'en saison 2 les scénaristes tenteront de proposer des histoires un peu plus surprenantes et plus radicalement différentes.