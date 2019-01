Le fondateur d'Atari développe des jeux pour Alexa

Le potentiel des jeux interactifs à commande vocale

Une enquête interactive

Le grand show Alexa Conference 2019 est désormais terminé et a dévoilé son lot de surprises. La plus importante était l'annonce de Nolan Bushnell, un des cofondateurs d'Atari et ancien patron de Steve Jobs.Aujourd'hui dirigeant de X2 Games, un éditeur indépendant de jeux, il s'est adressé à un public de développeurs surAu cours de son discours, il a déclaré avoir «». Et parmi les choses étranges qu'il aime faire se trouvent donc six jeux dédiés à Alexa, tous entièrement gérés par la voix.Le premier jeu se nommeet sortira au cours du premier trimestre 2019. Il permettra àCe sera donc un jeu vocal multijoueurs et il faudra interroger l'enceinte Alexa pour pouvoir avancer dans l'enquête.».Le jeu sera vendu au prix de 40 dollars et sera également compatible avec l'Amazon Echo Show.