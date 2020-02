Avec une maison sur quatre dans certaines zones, Airbnb devient un problème au Royaume-Uni

Un phénomène d'une « ampleur incontrôlable »

Méthodologie de l'enquête et réponse d'Airbnb

Source : The Guardian

C'est ce que révèle une enquête du Guardian . Dans certaines des zones géographiques, aussi bien urbaines que rurales, la domination d'Airbnb s'exprime par un ratio d'habitations en location vingt fois supérieur au reste du pays. Dans la vieille ville d'Édimbourg, où est atteint l'un des taux les plus importants, ce ratio est de 29 % d'habitations louées par Airbnb.Le quotidien britannique révèle, dans un article publié ce jeudi 20 février, comment la plateforme de location Airbnb a pris une «» au Royaume-Uni, que ce soit en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse, tant dans les zones géographiques rurales que dans les villes. Le quotidien et les experts cités soulignent que ce phénomène «».Une maison sur quatre serait ainsi listée sur le site Airbnb dans certaines zones touristiques principalement. La vieille ville d'Édimbourg est une des plus touchées, avec 29 habitations «» sur le site, pour 100 habitations. Le nord-ouest de l'île de Skye, en Écosse, possède la seconde plus grande concentration de logements Airbnb, avec un ratio de 25 pour 100 propriétés, incluant par exemple un baraquement («», en anglais écossais) en front de mer à 50 £ la nuit ou un cottage moderne à 190 £.En Angleterre, les villages de Woolacombe, Georgeham et Croyde, tous trois situés en bord de mer et attirant un tourisme principalement local, comptent 23 propriétés sur 10 listées sur Airbnb !», commente Dan Wilson Craw, directeur d'un groupe de pression nommé Generation Rent.souligne également la pression exercée par les locations saisonnières, qui «».Pour mener cette enquête,s'est appuyé sur une base de données de 250 000 entrées de logements Airbnb, les comparant aux chiffres gouvernementaux concernant le parc immobilier britannique. L'objectif était de déterminer le «» d'Airbnb dans 8 000 zones géographiques différentes du Royaume-Uni. Les données concernant le site Airbnb couvrent une période de six mois (entre août 2019 et janvier dernier) et ont été fournies par, un projet à but non lucratif.Ces données couvrent les maisons, les chambres privées et partagées, et les appartements. Ces derniers constituent l'écrasante majorité des logements listés (67 %), tandis que les chambres privées représentent «» des logements loués via la plateforme, au Royaume-Uni.Le site Airbnb a réagi à l'enquête duen soulignant que ces résultats étaient «», soulignant par exemple que certains logements cités ne sont loués que quelques nuits dans l'année.