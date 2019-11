Airbnb : un propriétaire louait trois appartements dans un immeuble sous arrêté de péril à Marseille

© AlesiaKan / Shutterstock.com

100 000 personnes vivraient dans des « taudis » à Marseille

L'une des dérives du modèle des plateformes de type Airbnb

Louer des logements inhabitables ? Pas de problème pour certains, comme pour cet homme d'une soixantaine d'années, propriétaire de trois appartements à Marseille, qui louait ses biens via la plateforme d'hébergement en ligne Airbnb, alors même que l'immeuble faisait l'objet d'un arrêté de péril, pris le 28 avril 2017.Dans la cité phocéenne, le traumatisme est profond. Depuis l'effondrement de deux immeubles de la rue d'Aubagne le 5 novembre 2018 ayant entraîné la mort de huit personnes, la ville vit dans la crainte qu'un drame semblable à celui-ci ne se produise. Depuis un an, les arrêtés de péril délivrés par les services municipaux se sont multipliés, 330 au total pour plus de 3 000 personnes évacuées, la mairie sortante prenant - à peine - conscience de la vétusté de ses habitations. La Fondation Abbé Pierre estime, elle, le nombre de Marseillais vivant dans des « taudis » à 100 000.Alors forcément, la nouvelle rapportée par le procureur de la République de Marseille à nos confrères de l'AFP passe mal. Le propriétaire sexagénaire avait connaissance de l'arrêté, et ce depuis le 3 mai dernier. Il y a plus de six mois donc. L'immeuble en question est situé rue Molière, dans le premier arrondissement, à quelques dizaines de mètres du Vieux-Port, donnant sur l'une des façades de l'Opéra marseillais.Malgré tout, l'homme louait toujours les appartements aux touristes de passage. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour «», et placé en garde à vue le propriétaire. L'enquête, de son côté, a été confiée à la Sûreté départementale.Présenté à un juge d'instruction, l'homme aurait pu être placé en détention provisoire, comme le souhaitait le parquet, mais c'est finalement le régime du contrôle judiciaire qui a été décidé par le juge des libertés et de la détention, en échange d'une caution de 20 000 euros.L'affaire peut indirectement porter préjudice à Airbnb, qui subit l'une des dérives potentielles de son modèle, à savoir le défaut de vérifications poussées des hébergements mis à disposition sur sa plateforme. Un dossier similaire a déjà été ouvert à la mi-novembre, toujours à Marseille. Le copropriétaire d'un immeuble, situé dans le treizième arrondissement et lui aussi sous arrêté de péril, utilisait des plateformes de location temporaire pour deux de ses appartements.