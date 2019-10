Airbnb dévoile la liste des 20 destinations à visiter en 2020, avec un village français dans le lot

© AlesiaKan / Shutterstock.com

Les voyageurs recherchent de l'authentique, plus que du « clinquant »

1. Milwaukee, Wisconsin, USA

2. Bilbao, Espagne

3. Buriram, Thaïlande

4. Sunbury, Australie

5. Roumanie

6. Xi'an, Chine

7. Eugene, Oregon, USA

8. Luxembourg

9. Guadalajara, Mexique

10. Vanuatu

11. Cali, Colombie

12. Cap Canaveral, Floride, USA

13. Aberdeen, Ecosse

14. Courtenay, Canada

15. Ubatuba, Brésil

16. Les Contamines-Montjoie, France

17. Tokyo, Japon

18. Kerala, Inde

19. Malindi, Kenya

20. Maastricht, Pays-Bas

Milwaukee, aux États-Unis (© Airbnb)

Sur la base des données de réservations faites pour 2020 en octobre 2019 et celles faites pour 2019 en octobre 2018, Airbnb a dégagé a liste des 20 destinations à visiter l'an prochain. La plateforme de réservation de logements en ligne note un réel intérêt des voyageurs pour les villes et les pays moins connus, et réputés pour être écoresponsables.À la première place, on retrouve ainsi une ville américaine, mais pas forcément la plus attendue, puisqu'il s'agit de Milwaukee, dans le Wisconsin, connue pour son équipe de NBA mais aussi pour ses nombreuses attractions culturelles, dont un musée d'art pensé par l'architecte Calatrava. Avec ses plus de 160 kilomètres de pistes cyclables, la ville affiche une croissance de 729 % au niveau des réservations Airbnb.Une seule ville française parvient à se glisser dans le top 20. Ou plutôt, un village. La localité des Contamines-Montjoie, qui compte à peine plus de 1 000 habitants à l'année, est située au cœur du massif du Mont-Blanc, entre les stations de Chamonix et de Megève. Ski en hiver, escalade en été, l'adorable village offre des décors de carte postale. Selon Airbnb, le village affiche une progression des réservations de 108 % sur un an.