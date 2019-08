Airbnb a séduit 1 million de nouveaux voyageurs en France ces deux derniers mois

© Airbnb

Une majorité de clients français reste en France avec Airbnb

Si les services d'sont sollicités tout au long de l'année, que ce soit par les particuliers ou par les professionnels, les touristes s'en emparent en période estivale, vacances obligent. Sur les deux premiers mois de cette saison, synonymes de soleil et de chaleur, la plateforme de réservation a de nouveau fédéré en masse sur la Toile.Entre le 1er juin et le 31 juillet 2019,. La plateforme se félicite de la bonne proportion de Français dans ce chiffre (les 2/3) mais aussi de l'importance de pays comme les États-Unis, la Chine ou l'Australie, dont les ressortissants sont nombreux à avoir choisi la France sur ces deux premiers mois estivaux. Sur l'ensemble des voyageurs Airbnb français,sur la période.Airbnb note un gain d'intérêt des voyageurs pour les villes périphériques à certaines grandes villes ou métropoles, comme Meyzieu, près de Lyon (+243 % de fréquentation) ou Boofzheim, non loin de Strasbourg (+176 %).L'été,, comme en témoigne l'explosion du nombre d'arrivées dans la cité des Papes lors du Festival d'Avignon (+133 % d'augmentation entre la semaine précédant le festival et la première semaine de l'événement), ou celui de Carhaix-Plouguer en Bretagne lors des Vieilles-Charrues (+305 %).