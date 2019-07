Airbnb améliore ses filtres de recherche pour aider à la réservation de voyages d'affaires

© AlesiaKan / Shutterstock.com

Des logements qui doivent remplir certaines conditions

Source : Airbnb

La plateforme, devenue un incontournable pour les voyageurs, est aussi une référence pour les professionnels à la recherche du parfait logement pour leurs voyages d'affaires. La société a ainsi, dans ses versions web et mobile,(Work trip en anglais), dont la place est prépondérante puisque placé entre les onglets « Dates » et « Voyageurs » d'un côté, et les onglets « Type de logement » et « Plus de filtres » de l'autre.Grâce à ce nouveau filtre, l'utilisateur peut tout de suite faire savoir à Airbnb quel type de logement il recherche et dans quel cadre il effectue son séjour. En indiquant qu'ils se déplacent pour leur travail,, la note maximale sur le site.L'intérêt pour Airbnb est d'offrir aux voyageurs d'affaires le meilleur logement possible via son programme, auquel il faut s'inscrire en fournissant une adresse mail professionnelle.Pour entrer dans le cadre du programme,, comme le Wi-Fi, un espace de travail, des serviettes et des draps propres, un sèche-cheveux et la possibilité d'effectuer une arrivée dans le logement en toute autonomie, de façon à ne pas perdre de temps. Des conditions d'annulation flexibles sont aussi imposées aux hôtes. Ces logements « pros » peuvent être des logements entiers, des chambres ou lieux Airbnb Plus, ou bien des chambres de boutiques-hôtels.Airbnb profite de son aura auprès du monde pro, avec plus de 500 000 entreprises qui utilisent ses services partout dans le monde via le programme Airbnb for Work, pour gérer leurs déplacements professionnels.