La Commission européenne a tranché : Airbnb va devoir indiquer le prix total dès la page de résultats

La Commission met fin aux écarts de prix entre résultats et paiement

La justice locale pourra plus facilement être saisie en cas de litige

Source : Communiqué de presse

En juillet 2018, la, en association avec l'autorité norvégienne chargée de la protection des consommateurs, a lancé une action visant à évaluer les pratiques et conditions de service d'. Il s'avère que la manière dont la plateforme de location touristique américaine présentait ses offres aux consommateurs n'était clairement pas satisfaisante, s'agissant notamment de l'affichage du prix, pas conforme à la législation européenne en vigueur. Après avoir négocié avec l'UE,», s'est félicitée la commissaire européenne à la Justice, aux Consommateurs et à l'Égalité des genres.Alors que ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, lorsqu'un utilisateur procède à la recherche d'hébergement à des dates déterminées,. Par prix total, la Commission européenne entend le prix de la réservation, ainsi que l'ensemble des frais supplémentaires, comme les frais de nettoyage, les taxes locales et les frais de service. Auparavant, Airbnb se contentait de fournir le prix total à ses clients lors de l'ultime étape de la réservation, créant souvent de bien désagréables surprises.Outre le prix total affiché,indique à présent, et propose directement sur son site internet un lien renvoyant vers une page contenant diverses informations nécessaires à la résolution des litiges entre consommateurs et commerçants.Incitée par l'UE, Airbnb revoit par ailleurs ses conditions de service. Ainsi, les utilisateurs peuvent initier undevant le tribunal de leur pays de résidence. De même,qui aurait causé des dommages corporels ou autres (le «» n'étant pas clairement défini).Enfin, la société s'engage à ne pas modifier d'elle-même les conditions sans en informer clairement, et en toute transparence, les clients au préalable.