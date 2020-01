Airbus va équiper ses appareils de hublots électro-chromatiques

L'Airbus A-350 © Airbus SAS

Arrêter (presque) 100 % de la lumière visible

Pas qu'une question de confort

Source : Apex

Ceux-ci devraient prendre place sur certains A350 du groupe. Plus d'informations sont promises pour l' Aircraft Interiors Expo , qui se tiendra du 31 mars au 2 avril à Hambourg, en Allemagne.Gentex affirme que ses hublots EDW permettront aux passagers d'Airbus d'assombrir les hublots de l'appareil comme ils l'entendent, tout en leur permettant d'observer le paysage à l'extérieur. Ces hublots utilisent un gel chromatique dont la formule n'est pas connue. Enfermé entre deux parois de verre, il est traversé par un courant électrique, provoquant une réaction chimique qui l'assombrit ou l'éclaircit.Le président exécutif de Gentex, Steve Downing, a déclaré : «».Les hublots électro-chromatiques apparaissent d'abord comme une option de confort. Une ancienne génération de cette technologie conçue par Gentex a déjà été testée sur le Boeing 787 Dreamliner, à bord duquel le spécialiste Sam Chui a récemment affirmé, dans une vidéo , qu'il était difficile de se reposer.Selon Steve Downing, la nouvelle formule qui doit être installée chez Airbus permettra d'assombrir le hublot plus rapidement et de stopper jusqu'à 99,999 % de la lumière visible. Chez Boeing, cette nouvelle génération doit également équiper le 777X.Outre le confort, Steve Downing ajoute que le processus d'entretien et de maintenance des hublots a été simplifié et que les nouveaux modèles sont plus résistants aux rayures.Ils doivent également permettre un meilleur contrôle de l'énergie infrarouge, qui apporte de la chaleur à bord. Comme dans une voiture, la lumière traversant les vitres d'un avion chauffe son espace intérieur. Dans le cas d'un appareil stationné au soleil, des études ont montré que les passagers prenant place ont ensuite davantage recours à la climatisation pour se rafraîchir. Les nouvelles EDW doivent permettre une meilleure régulation de la chaleur intérieure, autorisant une utilisation plus parcimonieuse de l'air conditionné.Pour le moment, peu d'informations ont été officiellement communiquées quant à la distribution de ces nouveaux hublots. Le site FlightGlobal affirme que les EDW devraient être proposés en option sur les A350. Cela reste toutefois à confirmer.