La production du futur Falcon 6X de Dassault avance à Biarritz, décollage officiel en 2021

Assemblage 100 % français

Une technologie inspirée des avions de combat

Source : FlightGlobal

Dans le cadre de l'édition 2019 de la convention NBAA (), Éric Trappier, P.-D.G. de Dassault Aviation, a donné des nouvelles de la fabrication du premier Falcon 6X.L'entreprise a ainsi partagé une photo prise vendredi dernier (voir ci-dessus), dans l'usine du groupe située à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). On y voit un fuselage qui semble terminé, tandis que d'autres pièces seraient également en cours de finalisation, dans d'autres sites de production. Les ailes seraient, par exemple, façonnées à l'usine de Martignas (Gironde). L'assemblage final de l'appareil débuterait au début de l'année prochaine, au sein de l'usine de Bordeaux-Mérignac (Gironde).Éric Trappier a affiché sa satisfaction : «», a-t-il déclaré. Puisque «», le planning devrait donc être respecté, avec un vol inaugural début 2021, avant une mise en service en 2022.Le Falcon 6X est le dernier-né des avions d'affaires (ou jets privés) de Dassault Aviation. D'après l'entreprise, il s'agit du «». Présenté comme un concentré de technologie, il embarque un système de commandes vol numérique, inspiré de l'aviation militaire. Il pourrait voler sur près de 10 200 km et transporter jusqu'à 16 passagers, au sein d'une cabine spacieuse et silencieuse.Si vous souhaitez vous en procurer un, il faudra donc patienter encore quelques années. Ce qui vous laissera du temps pour mettre un peu d'argent de côté : le Falcon 6X devrait en effet coûter quelque 38 millions d'euros.