La Suisse choisit le français Thales pour la surveillance de son espace aérien

Bernard Rousseau © THALES

L'un des piliers d'Air2030

Source : Meta Defense

L'acquisition du système conçu par le groupe, Skyview, doit cependant encore être examinée par le parlement helvétique.Pour la Suisse, l'objectif est de remplacer ses équipements de surveillance et de contrôle des opérations aériennes. Le pays doit, à l'horizon 2025-2030, disposer de nouveaux matériels, les appareils utilisés jusque-là montrant des défauts d'obsolescence, notamment pour détecter des objets à faible signature radar, ou pour des utilisations relatives à la guerre électronique. Pour palier ces lacunes, la Suisse a donc conçu un programme, baptisé, dont le contrat avec Thales est l'un des trois piliers. On trouvera également dans ce programme une modernisation des avions de combat du pays.La campagne d'évaluation, qui a duré six mois, s'est en réalité terminée en décembre 2018. Aujourd'hui, la direction générale de l'armement a finalement choisi Thales. L'acquisition de son système Skyview coûtera 210 millions d'euros, un achat qui doit être validé par le Parlement helvétique. Une proposition sera donc faite en 2020. À l'heure actuelle, Skyview est déjà présent dans 12 pays.