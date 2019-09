Des scientifiques ont mis au point un propulseur pour fusée à base de sel

© Université de l'Illinois

Deux modes de propulsion, un seul propulseur

La « nature chaotique » du sel

Source : Science Daily

Fait étonnant : ce propulseur est à base de. À terme, celui-ci doit favoriser l'émergence d'engins «».Pour expédier des engins spatiaux, les experts doivent choisir quelsera utilisé. Lesfournissent une forte poussée, mais pendant un temps relativement court, alors que lesassurent une poussée plus modeste, mais pendant une durée plus longue. Chaque méthode a donc ses avantages et ses inconvénients., professeur associé au département de l'ingénierie aérospatiale à l'Université de l'Illinois, cherche à combiner les deux au sein d'un même propulseur . Il explique : «».résume ainsi les modèles électriques : «». Schématiquement, les propulseurs électrostatiques s'appuient sur l'énergie électrique et un liquide ionique servant de « carburant », au sein d'un tube. Les ions, ainsi que des gouttelettes chargées électriquement, sont, électrostatiquement, puis accélérés par l'application d'un champ magnétique puissant et propulsés hors du tube.Dans les expériences menées par Joshua Rovey et son équipe, c'est le mélange de sel qui a été utilisé comme agent propulseur. Le scientifique explique avoir assisté à un nouvel échange de composant entre les deux types de sel : «».Joshua Rovey explique ainsi que ces découvertes apportent des informations éclairantes pour les agents propulseurs du futur. À terme, ces deux sels pourraient être décisifs pour les expéditions spatiales futures.