Alpha Two : des infos dévoilées sur le taxi volant autonome d'Airbus

Aperçu de l'intérieur d'un taxi volant

Source : Digital Trends

Lesne paraissent désormais plus appartenir à la science-fiction. De grands groupes planchent en effet sur ce moyen de transport, dont, qui travaille notamment avec la RATP Après les vols d'essai de son prototype Vahana Alpha One, la société aéronautique européenne a ainsi présenté, sa version plus aboutie, et la première à afficher un intérieur fini.L'appareil ressemble à un gros drone, muni de. Il est également équipé d'une technologie LIDAR (solution de mesure des distances reposant sur un laser), de caméras et d'un radar, qui lui permettent de. À terme, l'Alpha Two devrait pouvoir couvrir environ 100 km par voyage, ce qui semble suffisant pour se rendre au travail chaque matin.Mais Airbus a souhaité aller au-delà des spécifications techniques. L'entreprise a également offert «». Un, essentiellement composé d'un écran affichant les données de vol, à découvrir dans la photo ci-dessous.