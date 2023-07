Airbus ne veut pas se brûler les ailes, mais il en veut de nouvelles, et pliables s'il vous plaît !

Airbus va donc s'affairer à concevoir des ailes d'avions plus légères, plus longues et plus minces, « pour générer encore plus de portance et d'efficacité ». La particularité des pièces est qu'elles devraient être pliables, ce qui permettrait d'économiser jusqu'à 10 % de carburant par vol, pour davantage coller à une aviation plus verte et moins impactante sur l'environnement.