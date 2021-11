Rolls-Royce passe les 600 km/h avec un avion électrique, un record

Ces performances mettent en tout cas le constructeur sous les projecteurs, lui qui n'ambitionne pas, à la base, de produire en série son aéronef. Celui-ci fait en réalité partie d'un projet plus global co-financé par le gouvernement britannique et l'Aerospace Technology Institute (ATI), baptisé ACCEL (Accelerating the Electrification of Flight), qui se destine à développer des avions de plus grande capacité et les fameux taxis aériens. « La technologie avancée de batterie et de propulsion développée pour ce programme a des applications intéressantes pour le marché de la mobilité aérienne avancée », a déclaré le président-directeur général de Rolls-Royce, Warren East.