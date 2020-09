Bill Gates ne croit pas du tout aux avions et aux poids-lourds électriques

S'il voit d’un bon œil les automobiles dotées de motorisation électrique et l’effervescence des nouveaux acteurs autour de ce marché, ce n’est pas pour lui la bonne solution pour le transport routier de marchandises ou le transport aérien.

Il a ainsi déclaré sur son blog : « Le problème est que les batteries sont grosses et lourdes. Plus vous essayez de déplacer de poids, plus vous avez besoin de batteries pour alimenter le véhicule. Mais plus vous utilisez de piles, plus vous ajoutez de poids et plus vous avez besoin de puissance. Même avec de grandes percées dans la technologie des batteries, les véhicules électriques ne seront probablement jamais une solution pratique pour des engins comme les 18 roues, les cargos et les jets de passagers. L'électricité fonctionne lorsque vous devez parcourir de courtes distances, mais nous avons besoin d'une solution différente pour les véhicules lourds et long-courriers ».

Si Elon Musk a prédit récemment que les avions électriques seraient viables à partir du moment où les batteries atteindront une densité énergétique de 400 Wh par kilogramme, Bill Gates pense qu’elles ne seront jamais assez performantes pour permettre de faire voler un avion sur une longue distance ou assurer la traction d’un semi-remorque.

L’avenir nous dira lequel des deux a raison.