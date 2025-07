Et le constat est sans appel : la grande majorité des gens détiennent des comptes dormants, qu'ils n'ont pas utilisé depuis un an ou plus. Car si certaines plateformes pouvaient paraître attrayantes au départ, elles sont vite tombées dans l'oubli,ou devenues inutile pour certains utilisateurs. Résulat, ce cimetière de comptes zombies est une véritable mine d'or pour les hackers.