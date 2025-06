Google et HP souhaitent, en effet, faciliter la communication entre collègues lors de visioconférences et rendre les interactions plus naturelles. Présentée lors du dernier salon InfoComm, leur technologie combine « un écran 3D innovant, un éclairage et un son adaptatifs de haute qualité, un système de capture à 6 caméras, et une IA de pointe pour offrir des réunions immersives et réalistes, sans accessoire complémentaire. »