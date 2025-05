Ces derniers temps, les annonces de Pavel Durov avaient plutôt un caractère politique, que ce soit pour critiquer la position de la France sur l'installation de backdoors dans les applications de messagerie, ou pour dénoncer ce qu'il considère être de l'ingérence de la part du même pays.

Aujourd'hui, c'est une communication plus joyeuse que le milliardaire fait. Il nous apprend en effet que, « cet été, les utilisateurs de Telegram auront accès à la meilleure technologie d'IA du marché. Elon Musk et moi avons convenu d'un partenariat d'un an pour offrir Grok de xAI à notre milliard d'utilisateurs et l'intégrer dans toutes les applications Telegram. »