Entre la France et le fondateur de Telegram, Pavel Durov, ça n'est clairement plus du tout une histoire d'amour. En effet, après avoir été arrêté en août dernier, le milliardaire russe a certes coopéré avec les autorités françaises, mais a aussi plusieurs fois vertement critiqué le pouvoir hexagonal. Il y a quelques semaines, il annonçait ainsi le départ de son application de l'hexagone si une loi venait à l'obliger à installer un backdoor. Et aujourd'hui, c'est une attaque encore plus grave qu'il porte contre Paris.