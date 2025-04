La réponse de l'équipementier vient donc de la plateforme Sentinel, propriété de Thales, qui peut gérer l'ensemble des licences logicielles dans un système unifié parfaitement intégré à l'infrastructure existante de Michelin. On rappelle que le but premier de Sentinel est de centraliser la détection, l’analyse et la réponse aux menaces cyber, pour protéger les systèmes sensibles des entreprises et même des gouvernements.