Loposo

pas le même stockage des munitions, ensuite, il y a tellement de modèle de char russe.

Le char est touché, immobilisé, ok on arrive à sauver les soldats, mais il faut le récupérer dans des conflits remplit de drones suicide. Surtout sur un front gelé

Après combien vont être fabriqué, pour combien €,… de l’électronique, mais les systèmes de brouillages avance vite aussi et s’adaptent vite… vu le nombre de pertes sur un gros conflit.

bref à penser trop technologie connectée etc, quand le conflit actuel montre qu’il faut du low cost efficace.

Comme le drone safran patroller qui n’a pas de systeme antigivre, un drone a 30 millions (je parle même pas du cout de dev), donc ne pourrait même pas aller en ukraine en hiver , un drone immense, facile a shoot. De même que le drone turque au début super efficace car les russes ne s’attendaient pas à ça et en phase d’attaque dure à couvrir, mais maintenant ils sont quasi plus présents parce que se feront shoot

done ok pour des missions comme au mali ou autres en gros pour des ennemis faiblement armé.