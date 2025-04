En se dotant d'un simulateur Drive in the Loop (DiL) Bridgestone digitalise encore plus le processus de développement de ses pneus. Ce qui acte une transition profonde de la marque d'un mode de conception très chronophage et coûteux, vers une approche de plus en plus virtuelle.

Bridgestone vise en effet la digitalisation complète du développement de pneus. Avec à terme une réduction drastique du recours à des prototypes. Cette perspective, qui faisait autrefois partie d'un idéal inatteignable est désormais possible grâce aux progrès de l'intelligence artificielle.

Le DiL dont s'est doté la firme combine ainsi des simulations de pneus et de véhicules en s'appuyant sur de l'IA. Ce qui délivre aux ingénieurs un retour fidèle de l'usure, des performances et des sensations délivrées par le pneumatique, sans avoir recours au test sur piste de l'élément.

Un vaste dataset est le socle ce ce retour fidèle des performances avec la possibilité de simuler à terme une variété de conditions de route et de météo. Installé à bord d'une cabine pouvant changer d'inclinaison, ou vibrer de façon particulièrement fidèle à la réalité, l'expert a ainsi immédiatement tout ce dont il a besoin pour améliorer le produit en développement.