Des pneus fabriqués à partir de plantes désertiques ? C'est le dernier projet fou de Bridgestone

Pour Bridgestone, il s'agissait ici de faire la démonstration de « la confiance placée dans cette technologie et de sa promesse en tant que source évolutive et durable ». Bien sûr, malgré son côté « écologique », le pneu Firefstone Firehawk promet de conserver la même qualité et les mêmes performances que le pneu de course employé jusqu'à présent en Indycar.