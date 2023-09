Ce pneu de vélo va vous changer la vie

En effet, désireux de proposer un pneu révolutionnaire au grand public, The SMART Tire Company s'est inspirée des pneus en alliage à mémoire de forme pour concevoir METL. Pour la société, à défaut de chambre à air, il fallait un matériau flexible en mesure de se déformer et d'absorber les chocs et autres irrégularités, sans oublier bien sûr de reprendre sa forme initiale : le Nitinol.

De cette manière, la société annonce un pneu léger, durable, flexible et sans air, tout en promettant une expérience en tout point similaire à un pneu standard.