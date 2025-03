Gros point fort : la technologie se veut agnostique, et fonctionne donc sur la quasi-totalité des SoC mobiles modernes : Qualcomm Snapdragon, MediaTek Dimensity, Google Tensor, Samsung Exynos, et même les puces Apple A/M. Cette universalité explique en partie pourquoi l'ASR pourrait s'imposer là où d'autres solutions propriétaires ont échoué.