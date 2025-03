La montre connectée faisait partie des dispositifs utilisés par les époux pour consulter leurs messages électroniques. La Dépêche du Midi, qui relate les fais dans le détail, rapporte la déclaration de l'avocate de l'accusée. « Ils avaient des comptes communs sur les réseaux sociaux. Elle disposait même des codes gendarmerie de son époux, qu’il lui avait donnés pour accéder à des vidéos de ses stages. Ce n’est qu’une fois ces documents versés dans la procédure de divorce qu’il a déposé plainte, ne supportant pas que son adultère soit révélé ».

Or, dans ce contexte, l’ex-épouse a lu un message privé qui n’était destiné qu’à l’ex-compagnon. Le tribunal a examiné le contexte d’utilisation de l’appareil et a constaté que le simple partage d’un dispositif ne confère pas le droit d’accéder à l’intégralité des communications personnelles. Aucun élément n’a été présenté pour démontrer qu’un consentement explicite avait été obtenu pour consulter le message privé. Le juge a appliqué strictement les articles 259 et 259-1 du Code civil et a jugé que, malgré l’usage commun, la protection du secret des correspondances devait rester entière.

Pour rappel, précise France3 Occitanie, « Selon l'article 226-1 du Code pénal, porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui est punissable d'un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Mais s'il s'agit d'un procédé commis par un conjoint, un partenaire de Pacs ou un concubin, les peines sont portées dans ce cas-là à 2 ans de prison et à 60 000 euros d'amende ». L'ex-épouse a finalement été condamnée 300 euros d'amende avec sursis. La Dépêche du Midi ajoute que le tribunal a été « touché » par ses explications.